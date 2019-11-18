2019-11-18T08:51:00+03:00
Общество

В Хабаровске 16 домов остались без холодной воды 18 ноября

Причины – порывы и плановые работы по замене задвижки
Ольга КИВА
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В Хабаровске 16 домов остались без холодной воды 18 ноябряВ Хабаровске 16 домов остались без холодной воды 18 ноябряФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным на утро 18 ноября, в Хабаровске жильцы 16 многоквартирников остались без холодной воды. Ресурс отключили в домах №109 А на улице Запарина, №№2, 6 и 6 А на улице Озерной, №№1 и 3 на улице Сергеевской. Также подачу воды ограничили в домах №№1, 6, 8, 10 и 12 в квартале Солнечном, №№3 и 4 в квартале Строителей, №6 А на улице Октябрьской. Также воду отключили по адресу улица Краснореченская, 49.

Как отметили в городской администрации, причины отключения разные. В некоторых случаях это порыв, в других – плановые работы по замене задвижки.

Кроме того, отметим, что без горячей воды сегодня остались жильцы домов №1 в квартале Энергетиков и №171 на проспекте 60-летия Октября. Временные неудобства связаны с аварийными работами на трубопроводе.

Жителей города убедительно просят сохранять спокойствие. По окончании работ водоснабжение будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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