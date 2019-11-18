2019-11-18T08:49:23+03:00
Общество

В зоосаде под Хабаровском стартовал конкурс елочных украшений

Работы принимают до 22 декабря
Ольга КИВА
Поделиться:
В зоосаде под Хабаровском стартовал конкурс елочных украшенийВ зоосаде под Хабаровском стартовал конкурс елочных украшенийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В зоосаде под Хабаровском проводят традиционный конкурс по изготовлению елочных украшений «Новогодняя сказка». Все, что для этого нужно – придумать интересную игрушку или композицию, создать ее и принести. Участников условно разделят на три категории: дети до 14 лет, взрослые от 14 и старше, а также семейное и коллективное творчество.

- Требования к елочным украшениям: размеры игрушки не меньше 20 сантиметров, не выше 50 сантиметров. Они должны быть легкими, иметь надежную петлю для подвешивания или иной прочный способ крепления. Также внимание участников обращают на то, что новогодние композиции должны подходить для размещения на улице, - рассказали в администрации зоосада «Приамурский».

Готовое украшение обязательно нужно сопроводить информацией: название игрушки, ФИО автора, возраст, номинация, населенный пункт, номер телефона. Работы принимают до 22 декабря по адресу: Хабаровск, улица Дзержинского, 36, офис 213 или село Воронежское-2, зоосад «Приамурский». Итоги подведут 5 января в 12:00 в зоосаде. Победителей наградят памятными подарками и дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Яблоки с опасной «начинкой» забрали из багажа пассажира в аэропорту Хабаровска
Пожарные в Амурске получили новую технику для работы
В Хабаровске и Комсомольске презентуют фильмы энтузиастов-путешественников
В Центре соцподдержки населения в Комсомольске подтопленцам производят выплаты
ВТБ и ВЭБ.РФ выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство угольного терминала в Ванино
В Хабаровске 16 домов остались без холодной воды 18 ноября
В Комсомольске осудят «отличившего» трижды за ночь горожанина
В Хабаровском крае подбирают кадры в региональный проектный институт
Хабаровская бильярдистка взяла «бронзу» на первенстве мира
В Хабаровске красный свет не остановил водителя от неверного действия
В Хабаровском крае старые пассажирские вагоны меняют на новые
У спящей хабаровчанки из квартиры пропали гаджеты на 120 тысяч рублей
В Хабаровском крае проведут масштабный правовой диктант
В Хабаровском крае закрыли пожароопасный сезон на землях лесного фонда
Еврейскую автономию завалит осадкам во время очередного циклона
Подростка в Хабаровском крае вовремя успели увести с опасного моста
Хабаровская танцовщица стала чемпионкой мира