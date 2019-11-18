В зоосаде под Хабаровском стартовал конкурс елочных украшений

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-18T08:49:23+03:00

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В зоосаде под Хабаровском проводят традиционный конкурс по изготовлению елочных украшений «Новогодняя сказка». Все, что для этого нужно – придумать интересную игрушку или композицию, создать ее и принести. Участников условно разделят на три категории: дети до 14 лет, взрослые от 14 и старше, а также семейное и коллективное творчество.

- Требования к елочным украшениям: размеры игрушки не меньше 20 сантиметров, не выше 50 сантиметров. Они должны быть легкими, иметь надежную петлю для подвешивания или иной прочный способ крепления. Также внимание участников обращают на то, что новогодние композиции должны подходить для размещения на улице, - рассказали в администрации зоосада «Приамурский».

Готовое украшение обязательно нужно сопроводить информацией: название игрушки, ФИО автора, возраст, номинация, населенный пункт, номер телефона. Работы принимают до 22 декабря по адресу: Хабаровск, улица Дзержинского, 36, офис 213 или село Воронежское-2, зоосад «Приамурский». Итоги подведут 5 января в 12:00 в зоосаде. Победителей наградят памятными подарками и дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU