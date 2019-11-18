ВТБ и ВЭБ.РФ выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство угольного терминала в Ванино

СЕГОДНЯ 07:27 2019-11-18T08:48:00+03:00

Кредитное соглашение о финансировании строительства терминала стороны подписали в ноябре 2019 года

Изменить размер текста: A A

Банки-партнеры выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство высокотехнологичного угольного терминала, которое реализуется в морском порту Ванино в Хабаровском крае.

- Совокупный объем первого транша составляет 19,2 миллиарда рублей, в дальнейшем средства будут направляться в соответствии с утвержденным графиком строительства. В рамках синдицированного кредита ВЭБ.РФ профинансирует более трети стоимости первой очереди проекта, - отметил Николай Цехомский, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления.

- Банк ВТБ продолжает наращивать объем финансирования крупных инфраструктурных проектов. В предоставленном транше более 60% приходится на финансирование ВТБ. Уверен, что реализация строительства специализированного угольного терминала в порту «Ванино» будет способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока, - подчеркнул Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - старший вице-президент ВТБ

Объем финансирования от банков-партнеров в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» составит 34 миллиарда рублей. По мнению сторон, реализация проекта даст положительный эффект для экономики Дальнего Востока, расширит возможности для роста российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU