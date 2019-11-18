2019-11-18T08:46:41+03:00
Общество

В Центре соцподдержки населения в Комсомольске подтопленцам производят выплаты

Деньги можно потратить на капитальный ремонт жилых помещений
Ольга КИВА
Поделиться:
В Центре соцподдержки населения в Комсомольске подтопленцам производят выплатыВ Центре соцподдержки населения в Комсомольске подтопленцам производят выплатыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Центре социальной поддержки населения в городе Юности начали выплачивать деньги подтопленцам на капремонт жилых помещений, поврежденных в результате паводка. По данным на 18 ноября, 28 человек получили в общей сложности девять миллионов 198 тысяч рублей.

В пресс-службе городской администрации напоминают: чтобы оформить выплату, нужно обратиться с заявлением в Центр социальной поддержки населения по месту нахождения поврежденного жилья. При себе нужно иметь документы, подтверждающие родство членов семьи, право на жилое помещение. Также нужно будет предоставить заключение межведомственной комиссии.

Отметим, что участники общей долевой или совместной собственности могут оформить согласие на предоставление выплаты одному из участников общей собственности. Более подробная информация по телефонам: (4217) 54-44-38, (4217) 22-12-39.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Яблоки с опасной «начинкой» забрали из багажа пассажира в аэропорту Хабаровска
Пожарные в Амурске получили новую технику для работы
В Хабаровске и Комсомольске презентуют фильмы энтузиастов-путешественников
ВТБ и ВЭБ.РФ выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство угольного терминала в Ванино
В зоосаде под Хабаровском стартовал конкурс елочных украшений
В Хабаровске 16 домов остались без холодной воды 18 ноября
В Комсомольске осудят «отличившего» трижды за ночь горожанина
В Хабаровском крае подбирают кадры в региональный проектный институт
Хабаровская бильярдистка взяла «бронзу» на первенстве мира
В Хабаровске красный свет не остановил водителя от неверного действия
В Хабаровском крае старые пассажирские вагоны меняют на новые
У спящей хабаровчанки из квартиры пропали гаджеты на 120 тысяч рублей
В Хабаровском крае проведут масштабный правовой диктант
В Хабаровском крае закрыли пожароопасный сезон на землях лесного фонда
Еврейскую автономию завалит осадкам во время очередного циклона
Подростка в Хабаровском крае вовремя успели увести с опасного моста
Хабаровская танцовщица стала чемпионкой мира