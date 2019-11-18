В Центре соцподдержки населения в Комсомольске подтопленцам производят выплаты

СЕГОДНЯ 07:54 2019-11-18T08:46:41+03:00

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В Центре социальной поддержки населения в городе Юности начали выплачивать деньги подтопленцам на капремонт жилых помещений, поврежденных в результате паводка. По данным на 18 ноября, 28 человек получили в общей сложности девять миллионов 198 тысяч рублей.

В пресс-службе городской администрации напоминают: чтобы оформить выплату, нужно обратиться с заявлением в Центр социальной поддержки населения по месту нахождения поврежденного жилья. При себе нужно иметь документы, подтверждающие родство членов семьи, право на жилое помещение. Также нужно будет предоставить заключение межведомственной комиссии.

Отметим, что участники общей долевой или совместной собственности могут оформить согласие на предоставление выплаты одному из участников общей собственности. Более подробная информация по телефонам: (4217) 54-44-38, (4217) 22-12-39.

ИСТОЧНИК KP.RU