В Хабаровске и Комсомольске презентуют фильмы энтузиастов-путешественников

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-18T08:23:22+03:00

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Пятый сезон документальных фильмов о Хабаровском крае собираются презентовать в кинотеатрах в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Авторы кинолент – энтузиасты-путешественники, участники проекта «Планета Тайга».

- Активисты снимают свои фильмы, начиная с 2014 года. Они стараются запечатлеть прекрасную природу, местных жителей, пытаются рассказать об истории дальневосточного региона. Сами они искренне желают заново открыть тайгу для зрителя, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Презентация состоится в кинотеатре «Совкино» 23 ноября, начало в 17:00. Зрители увидят такие ленты, как «Татарский пролив», «Золото Иосича», «Буреинский феномен» и «Тайны Кондона». Презентация в Комсомольске-на-Амуре пройдет 1 декабря в кинотеатре «Факел». Ранее фильмы увидели зрители в поселке Солнечном, где кинопоказ прошел 16 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU