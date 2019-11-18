2019-11-18T08:53:42+03:00
Общество

Пожарные в Амурске получили новую технику для работы

Также огнеборцы ждут доставки пожарной автолестницы
Ольга КИВА
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Пожарные в Амурске получили новую технику для работыПожарные в Амурске получили новую технику для работыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Пожарные в Амурске получили новую технику для работы. Теперь они могут пользоваться новой автоцистерной на шасси автомобиля «Урал». На борту специализированного автомобиля есть аварийно-спасательный инструмент и оборудование, необходимое для тушения огня и спасения людей.

- Напомним, что в последний раз технику обновляли 10 лет назад. Тогда доставили две пожарные автоцистерны, которые до сих пор используют в работе. К слову, в Амурский пожарно-спасательный гарнизон собираются доставить также дополнительную пожарную автолестницу. Она заменить имеющееся на сегодняшний день устройство, которое уже вышло из строя, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В рамках плана выполнения государственных поставок ведомства в 2019 году противопожарную службу пополнят на четыре единицы современной техники. Автоцистерну и пожарную автолестницу будут использовать в Амурске, автомобиль рукавный АР-2 на базе шасси КАМАЗ и пожарно-насосную станцию - в Специализированной пожарно-спасательной части в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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