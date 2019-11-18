2019-11-18T09:22:23+03:00
Общество

Яблоки с опасной «начинкой» забрали из багажа пассажира в аэропорту Хабаровска

В плодах затаилась вредная щитовка
Александр ШТААЛЬ
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Яблоки с опасной «начинкой» забрали из багажа пассажира в аэропорту ХабаровскаЯблоки с опасной «начинкой» забрали из багажа пассажира в аэропорту ХабаровскаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В аэропорту Хабаровска только что прилетевшему гражданину солнечного Узбекистана пришлось расстаться с яблоками. Плоды мужчина положил в багаж, но местные правоохранители и там нашли их. Причиной изъятие стало наличие в яблоках калифорнийской щитовки – опасного вредителя.

- При досмотре ручной клади и багажа отобрали три образца плодов с повреждениями. Среди них были яблоки и гранаты. Их передали в экспертную организацию. По итогу лабораторных исследований как раз в яблоках и притаилось насекомое, - рассказали в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Также у пассажиров авиарейса «Ташкент- Хабаровск» забрали больше 21 килограмма подкарантинной продукции. Среди них гранаты, яблоки, лимоны, сухофрукты, изюм, орехи грецкие и фасоль сушенная. Найденную продукцию по действующим правилам отправили на уничтожение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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