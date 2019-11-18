Профессиональные няни в Хабаровском крае прошли сертификацию

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-18T10:30:11+03:00

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Хабаровский край присоединился к проекту «Профессиональные няни – детям!». В связи с этим в регионе организовали онлайн-курсы, обучение прошли 32 человека, сертификаты пока получили 14 человек.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, для региона это серьезный шаг. К слову, до этого момента требований к работникам, ухаживающим за детьми, не было. Также не существовало профессионального стандарта профессии, отсутствовало понимание того, что няня должна знать и уметь, какие документы у нее спрашивать. Как результат родителям сложно было решиться на наем няни для своего ребенка.

К обучению допускали кандидатов, имеющих среднее общее образование и медицинскую книжку. Также у желающих пройти курсы не должно быть судимости по статьям, запрещающим работу с детьми. По окончании обучения курсанты проходили практику и сдавали тест. Информацию о выданных сертификатах и их владельцах разместят в реестре добросовестных поставщиков услуг на сайте министерства образования.

ИСТОЧНИК KP.RU