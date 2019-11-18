2019-11-18T11:06:39+03:00
Общество

В ЕАО в казну вернули деньги, «просочившиеся» через детский игровой комплекс

Речь шла о сумме почти в 30 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО в казну вернули деньги, «просочившиеся» через детский игровой комплексВ ЕАО в казну вернули деньги, «просочившиеся» через детский игровой комплексФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Еврейской автономии вернули в казну деньги, излишне уплаченные по муниципальному контракту. Из материалов дела следует, что в 2018 году администрация «Известковского городского поселения» в рамках подписанного документа заплатила компании «Архимет» на 28,8 тысячи рублей больше, чем надо.

- Исполнитель должен был благоустроить детский игровой комплекс в селе Двуречье Облученского района. По факту организация работы по контракту выполнила не в полном объеме – сотрудники не установили часть ограждения данного объекта, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как результат, в адрес главы администрации МО «Известковское городское поселение» внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих. Кроме того, стражи порядка потребовали вернуть в бюджет незаконно выплаченные деньги. На сегодняшний день этот вопрос уже урегулировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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