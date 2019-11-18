2019-11-18T12:18:01+03:00
Происшествия

Работник банка по примитивной схеме опустошил счет хабаровчанки

Сотрудник просто узнал у женщины цифры, отправленные в смс-сообщении
Александр ШТААЛЬ
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Работник банка по примитивной схеме опустошил счет хабаровчанкиРаботник банка по примитивной схеме опустошил счет хабаровчанкиФото: Олег ЗОЛОТО
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Хабаровчанка обратилась в банк с целью получить потребительский кредит. Финансовая операция прошла успешно, и женщина решила оформить еще и кредитную карту. Через несколько дней ей позвонил сотрудник банка и предложил вернуть деньги за страхование займа на расчетный счет кредитной карты.

- Горожанка согласилась, но она и не догадывалась, в чем заключалась хитрость. Фигурант попросил продиктовать потерпевшую комбинацию цифр, которая пришла в смс-сообщении на телефон пострадавшей. Так подозреваемый получил доступ к лицевому счету горожанки и забрал больше 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении 23-летнего сотрудника банка завели уголовное дело по статье «Кража». Во время предварительного расследования выяснилось, что все деньги парень потратил на покупки в интернет-магазинах. Пока идут разбирательства, он будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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