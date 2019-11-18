Поиски мужчины, пропавшего на ручье Кадеми в Хабаровском крае, закончились

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-18T12:04:59+03:00

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В районе имени Лазо в течение пяти суток продолжались поиски мужчины, пропавшего на ручье Кадеми. За это время спасатели, полицейские и местные жители обследовали больше 60 квадратных километров. Увы, поиски не дали результатов. Сейчас проводят оперативно-следственные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что в районе ручья Кадеми пропал мужчина 1973 года рождения. Происшествие предположительно случилось в двадцати километрах восточнее поселка Солонцовый. За помощью к спасателям обратились полицейские района имени Лазо 12 ноября. Специалисты прибыли к месту поисков на следующий день, 13 ноября.

Жителей края убедительно просят не выходить на лед и быть предельно внимательными при нахождении рядом с водоемами. Пожалуйста, соблюдайте правила личной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU