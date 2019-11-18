СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-18T11:05:35+03:00

В Хабаровском крае ограничили движение автобусов на двух трассах Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Это вынужденная мера в связи с обрушившимися на регион осадками

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае в целях безопасности ограничили движение автобусов на трассах «Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре» и « Хабаровск - Владивосток». Запрет начал действовать в 15:00 сегодня, 18 ноября.

Как сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, из-за ухудшения погодных условий в ночь с 18 на 19 ноября возможно приостановят работу паромной переправы «Ванино- Холмск». На сегодняшний день силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС в готовности к реагированию на возможные происшествия. Пока информации о возникновении чрезвычайных ситуаций не поступало.

Напомним, по прогнозам синоптиков 18 и 19 ноября в южных и центральных районах края ожидаются осадки, местами сильные. Также отмечают усиление ветра по долинам рек до 17-22 метров в секунду, а на побережье - до 22-27 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU