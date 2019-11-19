2019-11-19T00:57:12+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 19 ноября 2019 года: днем до -11, сильный снег, метель

Похоже зима воспользовалась досрочно своей властью
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 19 ноября 2019 года: днем до -11, сильный снег, метельПогода в Хабаровске на 19 ноября 2019 года: днем до -11, сильный снег, метельФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане небольшой снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -7-9.

В Хабаровске сильный снег, метель. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -9-11.

В Бикине небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -9-11.

В Советской Гавани и Ванино снег, метель. Ветер северо-западный 22-27 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем -2-4.

В Комсомольске-на-Амуре снег, метель. Ветер северный 15-20 метров в секунду. Ночью -11-12. Днем -7-9.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -7-9.

В Николаевске-на-Амуре снег, метель. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -2-4.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -12-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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