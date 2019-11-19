Коммунальщики усиленно расчищают улицы Биробиджана от выпавшего снега

СЕГОДНЯ 01:42 2019-11-19T01:42:38+03:00

В первую очередь расчищают трассы, где наиболее интенсивное движение

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Коммунальщики в Биробиджане очищают городские улицы от выпавшего накануне снега. Напомним, регион оказался во власти циклона, который принес с собой обильные осадки и сильный ветер.

- С обеда 18 ноября в городе работают пять тракторов МТЗ, два грейдера и два пескоразбрасывателя. Коммунальным службам поставили задачу сначала расчистить дороги, где интенсивность движения автотранспорта максимальная. Также особое внимание уделяют автодорогам, по которым ездит общественный транспорт, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Жителей города призывают быть предельно бдительными на дорогах. Из-за выпавших осадков возможно появление гололеда и наката. Напомним, во время прохождения циклона возможны обрушения рекламных конструкций, деревьев. Также водителей убедительно просят быть внимательными во время управления автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU