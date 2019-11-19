Паромную переправу «Ванино-Холмск» закрыли 18 ноября

СЕГОДНЯ 02:17 2019-11-19T02:17:42+03:00

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Работу паромной переправы «Ванино-Холмск» приостановили 18 ноября. Это вынужденная мера, к которой прибегли в целях безопасности в связи с прохождением на территории циклона. Запрет вступил в силу в 20:00.

Как сообщили в ОАО «Сахалинское морское пароходство» непогода особенно разбушевалась в Татарском. Движение паромов возобновят, как только улучшаться метеоусловия. Сейчас суда находятся в порту «Холмск».

Отметим, что более подробную информацию можно будет получить по телефонам пароходства. Вопросы можно задать, позвонив по номерам (42433) 66-208 и (42433) 66-102. По второму номеру круглосуточно отвечает диспетчер, в том числе в ночное время и выходные дни.

Напомним, в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» и «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU