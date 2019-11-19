2019-11-19T05:40:17+03:00
Политика

В Еврейской автономии первые «осенние» новобранцы отправились к местам службы

Отдавать долг Родине отправились 20 молодых людей
Ольга КИВА
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В Еврейской автономии первые «осенние» новобранцы отправились к местам службыВ Еврейской автономии первые «осенние» новобранцы отправились к местам службыФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и закончится она в конце года. С начала этого мероприятия первые новобранцы уже отправились к местам прохождения военной службы. Речь идет о 20 парнях, которые будут отдавать долг Родине на Тихоокеанском флоте и в воинских частях, расположенных на Дальнем Востоке. Всего в области собираются распределить около 150 призывников.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, напутствовал молодых солдат военный комиссар области Дмитрий Вайсфельд и представители ветеранских организаций и органов власти. Парням напомнили о почетной обязанности служить в армии и о том, какую ответственность на них возлагают.

Отметим также, что на полигоне Князе- Волконском под Хабаровском завершились сборы со специалистами психологической работы Восточного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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