В Еврейской автономии первые «осенние» новобранцы отправились к местам службы

СЕГОДНЯ 02:48 2019-11-19T05:40:17+03:00

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Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и закончится она в конце года. С начала этого мероприятия первые новобранцы уже отправились к местам прохождения военной службы. Речь идет о 20 парнях, которые будут отдавать долг Родине на Тихоокеанском флоте и в воинских частях, расположенных на Дальнем Востоке. Всего в области собираются распределить около 150 призывников.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, напутствовал молодых солдат военный комиссар области Дмитрий Вайсфельд и представители ветеранских организаций и органов власти. Парням напомнили о почетной обязанности служить в армии и о том, какую ответственность на них возлагают.

Отметим также, что на полигоне Князе- Волконском под Хабаровском завершились сборы со специалистами психологической работы Восточного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU