2019-11-19T05:38:36+03:00
Общество

В Хабаровске определили 100 мест для елочных базаров

Откроются торговые точки 20 декабря
Ольга КИВА
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В Хабаровске определили 100 мест для елочных базаровВ Хабаровске определили 100 мест для елочных базаровФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске в этом году определили 100 мест для организации елочных базаров. Торговые точки откроются 20 декабря. Предварительно известно, что купить колючих красавиц традиционно можно будет на Центральном рынке города, в поселках имени Горького и Красная речка, а также в жилых микрорайонах.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в этом году мест получилось меньше по сравнению с прошлым годом. Однако заявки на реализацию новогодних деревьев от предпринимателей в городском управлении торговли все еще принимают.

Отметим также, что цены на елки торговцы устанавливают сами. При этом по статистике, если цена велика, то даже 31 декабря остается очень много нереализованных хвойных. Зеленый товар в Хабаровск привезут из Нанайского, Ульчского и Комсомольского районов – всего около 10 тысяч «колючих красавиц».

ИСТОЧНИК KP.RU

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