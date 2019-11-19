2019-11-19T05:37:38+03:00
Общество

На дорогах ЕАО ввели ограничения на проезд пассажирских автобусов

Трассы сейчас расчищают в усиленном режиме
Ольга КИВА
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На дорогах ЕАО ввели ограничения на проезд пассажирских автобусовНа дорогах ЕАО ввели ограничения на проезд пассажирских автобусовФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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На дорогах Еврейской автономии ввели ограничения на проезд пассажирских автобусов. Речь идет о трассах «БиробиджанХабаровск», «Биробиджан – Облучье», «Биробиджан – село Ленинское», «Биробиджан – село Амурзет» и «Биробиджан – село Головино».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, запрет вступил в силу вчера, 18 ноября в 15:30. На такие меры решились в связи с плохими погодными условиями. На сегодняшний день занесенные снегом трассы усиленно расчищают. Для этой работы привлеки сотрудников дорожной службы - 71 человека, а также 52 единицы техники.

Водителей в регионе убедительно просят воздержаться от поездок, если такая возможность есть. Пожалуйста, будьте предельно внимательными и осторожными при управлении машиной в сложных погодных условиях. Не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию, выполняйте требования дорожных знаков и светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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