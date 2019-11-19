Бюджетные миллионы «просочились» через старые рельсы в Хабаровске
В Хабаровске вскрылись факты хищения денег путем обмана. По предварительной информации, должностные лица трамвайно- троллейбусного управления закупили рельсы для ремонта путевого хозяйства. При этом новый товар оказался по факту бывшим в употреблении. Это обстоятельство нарушало требования безопасности движения трамваев с пассажирами.
- Закупка обошлась в сумму больше семи миллионов рублей. Деньги на эти цели выделили из бюджета Хабаровска. Нарушение обнаружили во время проверки исполнения предприятием бюджетного законодательства, - прокомментировали в пресс -службе краевой прокуратуры.
Материалы, собранные в результате проверки, уже направили в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU