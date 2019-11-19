СЕГОДНЯ 05:08 2019-11-19T05:28:02+03:00

Три «управляйки» обанкротят в Хабаровском крае за долги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Хабаровском крае энергетики инициировали процедуру банкротства в отношении трех управляющих компаний. В общей сложности сумма их задолженности перед поставщиками услуги составила больше 24 миллионов рублей. Информацию о неплательщиках уже разместили в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

- Среди провинившихся «управляек» хабаровские предприятия «УО МКД» и «Жилмассив», а также амурская «Аврора». Напомним, данные компании не раз вносили в ежемесячный региональный антирейтинг исполнителей коммунальных услуг, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

К слову, к ответственности могут привлечь и самих руководителей «управляек» за уклонение от оплаты долга. Тогда им придется ответить по закону за умышленно накопленные долги, а расплачиваться за них придется арестованным имуществом.

В планах энергетиков инициировать процедуру банкротства в отношении управляющих компаний «УК «Наша Гавань», «Амурсантехмонтаж», УК «Хабаровская», ТСЖ «Подгаева», «УК Партнер», МУП «Управляющая компания» и «УК «Наш город».

ИСТОЧНИК KP.RU