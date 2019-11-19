СЕГОДНЯ 05:56 2019-11-19T10:19:58+03:00

Грузовик и два легковых авто застряли в снегу на трассе в Хабаровском крае Фото: ДВРПСО МЧС России

Изменить размер текста: A A

Снегопад, обрушившийся 18 ноября на Хабаровский край, создал массу проблем водителям. Так, на участке дороги между поселком Тополево и селом Князе-Волконское в снегу застряли водители двух легковых и одного грузового автомобилей. Выбраться из снежной западни водителям помогли спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО», сотрудники чрезвычайного ведомства дежурят на сложных участках трассы «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре». Их вахта началась вчера 18 ноября с наступлением темноты и длилась до рассвета.

К слову, на другом конце трассы от Комсомольска-на-Амуре до села Селихино дежурили сотрудники Хабаровского поисково-спасательного отряда из филиала ДВРПСО МЧС России. Правда, на этом участке обошлось без происшествий. Возможно, потому что снега было меньше, а может быть, водители были опытнее.

Автолюбителей Хабаровского края убедительно просят быть предельно внимательными во время управления автомобилем, соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU