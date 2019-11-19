Школьники в Хабаровском крае освоили основы финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 06:37 2019-11-19T10:18:07+03:00

Для ребят в течение недели также организовали квест-игры, конкурсы рисунков и классные часы

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В Хабаровском крае с 31 октября по 14 ноября прошла Всероссийская неделя сбережений. Основная цель этой масштабной акции – обучение несовершеннолетних и молодежи основам финансовой грамотности. Для поколения next организовали более 500 мероприятий - уроки, квест-игры, конкурсы рисунков, классные часы, родительские собрания.

Как рассказали в краевом министерстве образования и науки, к примеру, в школе №5 провели необычный урок. Дети, изучающие курс «Основы финансовой грамотности», сами рассказывали педагогам о принципах работы финансовых пирамид.

Кроме того, в мероприятиях участвовали родители школьников. Для них в школе №2 прочли лекции по различным темам финансовой грамотности. Также для школьников организовали городскую конференцию по финансовой грамотности. Среди ее участников были ученики 8-10 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU