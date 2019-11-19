2019-11-19T10:17:19+03:00
Спорт

В Хабаровском крае борцы самбо впервые отметили профессиональный праздник

Для спортсменов устроили фестиваль в формате показательных выступлений
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае борцы самбо впервые отметили профессиональный праздник ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяВ Хабаровском крае борцы самбо впервые отметили профессиональный праздник ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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В Хабаровском крае 16 ноября впервые отметили Всероссийский день самбо. В этот день спортсмены и любители собрались в Краевом центре образования. В фестивале участвовали школьники из 12 образовательных учреждений региона.

Как отметили в краевом министерстве физической культуры и спорта, фестиваль прошел в формате показательных выступлений. Спортсмены, обучающиеся в рамках программы «Самбо в школу», показали основные элементы этого вида спорта. Среди них были такие, как базовые приемы самообороны, правильное падение и страховка.

При этом за выступлениями пристально следили члены жюри. По итогу фестиваля победителей определили в трех возрастных группах. Первые места достались школьникам из села Троицкое, хабаровской кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова и средней школы №22 Комсомольска-на-Амуре.

Отметим также, что в рамках празднования организовали краевые соревнования по самбо. В них участвовали юные спортсмены в возрасте 11-12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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