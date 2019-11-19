2019-11-19T10:16:24+03:00
Общество

Автоинспекторы в Хабаровском крае спасают машины из снежного плена

Эту работу продолжат до окончания снегопадов
Ольга КИВА
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Автоинспекторы в Хабаровском крае спасают машины из снежного пленаАвтоинспекторы в Хабаровском крае спасают машины из снежного пленаФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае автоинспекторы спасают из снежного плена машины местных водителей. Накануне, 18 ноября, регион оказался во власти циклона, который принес с собой снег, метель и местами усиление ветра. Плохие погодные условия создали массу проблем для автолюбителей.

- Правоохранители патрулируют улицы города, дежурят на трассах. Они помогают стоящим на обочинах автомобилистам, машины которых оказались в кювете. Автоинспекторы узнают у водителей, требуется ли им помощь, привлекают для оказания содействия технику дорожных служб, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Отметим, что усиленную работу в этом направлении продолжат до окончания снегопада и устранения его последствий. Автолюбителей призывают соблюдать меры безопасности, быть предельно внимательными на дорогах. Убедительная просьба, по возможности откажитесь от поездок.

Отметим, что в краевой столице работают дополнительные патрульные экипажи по оформлению ДТП. Адреса: улица П.Л. Морозова, 98 и в здании городской Госавтоинспекции по адресу улица Воронежская, 51.

Информацию о ситуации на дорогах краевой столицы автовладельцы могут узнать по телефону (4212) 59-59-06 и действующих перекрытиях трасс междугороднего сообщения - по телефону (4212) 59-59-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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