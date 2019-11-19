2019-11-19T10:12:52+03:00
Общество

Автовладельцев в Биробиджане просят не мешать уборке снега

Пожалуйста, не ставьте свои машины вдоль автодорог
Ольга КИВА
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Автовладельцев в Биробиджане просят не мешать уборке снегаАвтовладельцев в Биробиджане просят не мешать уборке снегаФото: администрация Биробиджана
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В областной столице продолжается работа по очистке дорог от снега. Напомним, вчера, 18 ноября, регион оказался во власти циклона, который принес с собой много снега, метель и сильный ветер.

- На сегодняшний день последствия циклона продолжат устранять. Убедительная просьба к автовладельцам не ставить свои автомобили вдоль дорог. Это мешает процессу снегоуборки, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Жителей и гостей областной столицы призывают быть предельно острожными при нахождении на улице во время непогоды. Пожалуйста, не спешите, смотрите под ноги и по сторонам. Автолюбители, следите за дорогой. В экстренных случаях нужно звонить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы Биробиджана 2-22-85 и «112», а также по телефону спасения – «101».

Напомним, сегодня, 19 ноября, сохранятся неблагоприятные явления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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