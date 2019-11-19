В аэропорту Хабаровска назвали информацию о задержках рейсов некорректной

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-19T10:12:03+03:00

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Накануне в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что аэропорт в Хабаровске задерживает рейсы. Однако в самой организации заявили, что это сообщение не является корректным. Кроме того, в пресс-службе аэропорта заверили, что работа идет в штатном режиме.

Также в организации отметили, что все задержанные рейсы не могут отправиться в пункт назначения только в связи с плохими метеоусловиями. Также отметим, что вчера, 18 ноября, Хабаровский аэродром стал запасным для воздушных судов, которые не могли приземлиться в аэропортах прибытия во Владивостоке и Благовещенске опять же из-за плохих погодных условий. По данным на 18 ноября, задержались рейсы в Охотск, Николаевск-на-Амуре и Магадан. С пассажирами задержанных рейсов работали представители авиакомпаний.

Внимание пассажиров обращают на изменения в расписании рейсов. Более подробную информацию можно получить по телефонам круглосуточной информационно-справочной службы (4212) 262-006.

ИСТОЧНИК KP.RU