2019-11-19T10:10:21+03:00
Общество

В Биробиджане ночной гуляка пытался уйти от росгвардейцев, на которых накричал

Задержали мужчину недалеко от магазина, в котором сработала сигнализация
Ольга КИВА
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В Биробиджане ночной гуляка пытался уйти от росгвардейцев, на которых накричал ФОТО: Росгвардия в ЕАОВ Биробиджане ночной гуляка пытался уйти от росгвардейцев, на которых накричал ФОТО: Росгвардия в ЕАО
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В Биробиджане росгвардейцы ночью отправились в продуктовый магазин, в котором сработала сигнализация. Происшествие случилось на улице Шолом-Алейхема. Прибыв на место правоохранители обнаружили, что нижняя планка рольставен у входных дверей оторвана и лежит на земле. Уцелевшие рольставни некто успел погнуть.

- Позже увидели человека, который шел в сторону магазина. Его поведение показалось странным, потому что, заметив стражей порядка, мужчина резко развернулся и быстро пошел обратно. Его просили остановиться – не реагировал, - рассказали в пресс-службе Росгвардии в ЕАО.

В итоге этого человека все-таки догнали. Он был пьян, документов у него не было. Ему предложили пройти к служебному автомобилю, но он грубо отказался, стал кричать и ругаться, выкрикивая в адрес росгвардейцев непристойные слова, пытался уйти.

Мужчину все же усадили в машину и доставили в МОМВД «Биробиджанский». Там в отношении него составили административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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