В Биробиджане началось расследование скрытого уголовного дела

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-19T10:43:28+03:00

Ранее в полиции отказались разбираться, кто и зачем похитил шубу у горожанки

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Прокуратура в Биробиджане проверила, правильно ли полицейские ведут учет дел. Выяснилось, что есть нарушения. Речь идет о материалах, согласно которым стражи порядка отказались разбираться, кто, и главное - зачем украл у местной жительницы шубу.

- Происшествие случилось в июле 2019 года. Заявительница пришла в полицию и рассказала, что ее гость украл у нее шубу, чем причинил ей материальный ущерб. Однако правоохранители при наличии явных признаков состава преступления отказались возбуждать уголовное дело. Это и было нарушением закона, - рассказали в пресс- службе областной прокуратуры.

По итогу проверки полицейских обязали все-таки начать расследование, пусть даже с таким опозданием. На сегодняшний день акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Разбирательства по указанному инциденту уже начались.

ИСТОЧНИК KP.RU