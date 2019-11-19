2019-11-19T11:01:00+03:00
Общество

В Хабаровске продолжается битва со снегом на дорогах

За сутки в городе выпало 13 миллиметров осадков
Ольга КИВА
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В Хабаровске продолжается битва со снегом на дорогахВ Хабаровске продолжается битва со снегом на дорогахФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске продолжается борьба со снегом на дорогах. К слову, за прошлые сутки в городе выпало 13 миллиметров осадков, то есть половина месячной нормы. В минувшие сутки в краевой столице работали грейдеры и спецмашины, которые посыпали проезжую часть песчано-соляной смесью. Также работали больше тысячи человек с лопатами и метлами наперевес, которые расчищали проходы к домам и контейнерным площадкам.

Как сообщили в краевой администрации, сегодня, 19 ноября, работы начались в 7 часов утра. При этом стоимость аренды фронтального погрузчика увеличилась в два раза. По правилам благоустройства жилищные организации должны убрать снег за шесть часов после окончания снегопада. Если это требование не будет выполнено, то им выпишут штраф.

Кроме того, сегодня дорожникам поставили цель очистить расчистить автобусные остановки. Работу продолжат в том числе и ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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