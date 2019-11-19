2019-11-19T11:34:58+03:00
Общество

Самолет в Хабаровском крае вынуждено кружил в воздухе из-за собаки

Животное бегало по взлетно-посадочной полосе и не подозревало, что создает аварийную ситуацию
Ольга КИВА
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Самолет в Хабаровском крае вынуждено кружил в воздухе из-за собакиСамолет в Хабаровском крае вынуждено кружил в воздухе из-за собакиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае в одном из аэропортов случился досадный инцидент – самолет вынужден был уйти на второй круг. Воздушное судно не смогли посадить в Николаевске-на-Амуре, потому что по взлетной полосе бегала собака. Инцидент случился еще в начале октября 2019 года, привлечь к ответственности нарушителей смогли время спустя.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, по итогам проверки пришли к выводу, что бесконтрольному проникновению животного в охраняемую зону способствовало нарушение целостности ограждения аэродрома. Проще говоря, собака нашла лазейку и пробралась на территорию.

В итоге руководителю компании «Хабаровские авиалинии» внесли представление. Требования этого документа уже выполнены - ограждение периметра аэродрома восстановили. Кроме того, к административной ответственности привлекли само предприятие и руководителя службы авиационной безопасности за непринятие мер по содержанию ограждений контролируемой территории аэродрома. Нарушители отделались штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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