2019-11-19T12:05:28+03:00
Общество

В Хабаровском крае закрыли бар с кучей проблем

В заведении были все условия, при которых возникала угроза жизни и здоровью посетителей
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае закрыли бар с кучей проблемВ Хабаровском крае закрыли бар с кучей проблемФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

В Вяземском районе закрыли бар, в котором была масса нарушений. Во время проверки в заведении обнаружили, что продуктов в бар загружали через вход с торца здания, имеющего окна. Также рядом с баром не было площадки для парковки автомобилей для персонала и посетителей, отсутствовала документация, подтверждающая раздельность сетей канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Кроме того, сотрудники мыли кухонную и столовую посуду в одной 200-литровой ванне. Все эти обстоятельства создавали угрозу жизни и здоровью посетителей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО. - В итоге дело дошло до суда, а после в заведение нагрянули и судебные приставы. Они исполнили решение суда, закрыв бар на срок 30 суток. Об этом составили соответствующий акт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолет в Хабаровском крае вынуждено кружил в воздухе из-за собаки
В Хабаровске продолжается битва со снегом на дорогах
В Биробиджане началось расследование скрытого уголовного дела
В Биробиджане ночной гуляка пытался уйти от росгвардейцев, на которых накричал
В аэропорту Хабаровска назвали информацию о задержках рейсов некорректной
Автоинспекторы в Хабаровском крае спасают машины из снежного плена
Автовладельцев в Биробиджане просят не мешать уборке снега
В Хабаровском крае борцы самбо впервые отметили профессиональный праздник
Школьники в Хабаровском крае освоили основы финансовой грамотности
Грузовик и два легковых авто застряли в снегу на трассе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае одновременно случились метель и ледостав
Три «управляйки» обанкротят в Хабаровском крае за долги
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Хабаровском крае
Бюджетные миллионы «просочились» через старые рельсы в Хабаровске
На дорогах ЕАО ввели ограничения на проезд пассажирских автобусов
В Хабаровске определили 100 мест для елочных базаров
В Еврейской автономии первые «осенние» новобранцы отправились к местам службы
Паромную переправу «Ванино-Холмск» закрыли 18 ноября
Коммунальщики усиленно расчищают улицы Биробиджана от выпавшего снега
Погода в Хабаровске на 19 ноября 2019 года: днем до -11, сильный снег, метель
Поиски мужчины, пропавшего на ручье Кадеми в Хабаровском крае, закончились
Работник банка по примитивной схеме опустошил счет хабаровчанки
В ЕАО в казну вернули деньги, «просочившиеся» через детский игровой комплекс