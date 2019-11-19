В Хабаровском крае закрыли бар с кучей проблем

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-19T12:05:28+03:00

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В Вяземском районе закрыли бар, в котором была масса нарушений. Во время проверки в заведении обнаружили, что продуктов в бар загружали через вход с торца здания, имеющего окна. Также рядом с баром не было площадки для парковки автомобилей для персонала и посетителей, отсутствовала документация, подтверждающая раздельность сетей канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Кроме того, сотрудники мыли кухонную и столовую посуду в одной 200-литровой ванне. Все эти обстоятельства создавали угрозу жизни и здоровью посетителей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО. - В итоге дело дошло до суда, а после в заведение нагрянули и судебные приставы. Они исполнили решение суда, закрыв бар на срок 30 суток. Об этом составили соответствующий акт.

ИСТОЧНИК KP.RU