2019-11-20T01:26:51+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 19 ноября 2019 года: днем до -12, без осадков

В целом непогода оставила в покое весь регион
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 19 ноября 2019 года: днем до -12, без осадковПогода в Хабаровске на 19 ноября 2019 года: днем до -12, без осадковФото: Мария ЛЕНЦ
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -8-10.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -10-12.

В Бикине без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -9-11.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем -3-5.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -9-11.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -12-14.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-западный 11-16 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -6-8.

В Охотске без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -13-15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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