СЕГОДНЯ 01:42 2019-11-20T01:42:51+03:00

В ЕАО отменили ограничение на движение пассажирских автобусов Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Однако водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах

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В Еврейской автономии отменили ограничение на движение пассажирских автобусов. Ранее его ввели в связи с обильными снегопадами, которые случились в регионе за последние два дня. Напомним, запрет распространялся на такие участки дорог, как «Биробиджан – Хабаровск», «Биробиджан – Облучье», «Биробиджан – село Ленинское», «Биробиджан – село Амурзет» и «Биробиджан – село Головино».

Как сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по ЕАО, запрет отменили в связи с улучшением погодных и дорожных условий. Движение пассажирских автобусов началось 19 ноября в 14:30. Движение автомобильного транспорта осуществляется по всем направлениям.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах во время управления машинами. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU