В ЕАО отменили ограничение на движение пассажирских автобусов
В Еврейской автономии отменили ограничение на движение пассажирских автобусов. Ранее его ввели в связи с обильными снегопадами, которые случились в регионе за последние два дня. Напомним, запрет распространялся на такие участки дорог, как «Биробиджан – Хабаровск», «Биробиджан – Облучье», «Биробиджан – село Ленинское», «Биробиджан – село Амурзет» и «Биробиджан – село Головино».
Как сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по ЕАО, запрет отменили в связи с улучшением погодных и дорожных условий. Движение пассажирских автобусов началось 19 ноября в 14:30. Движение автомобильного транспорта осуществляется по всем направлениям.
Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах во время управления машинами. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров.
ИСТОЧНИК KP.RU