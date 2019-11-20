Мошенник из Волгограда «по знакомству» вытянул деньги из хабаровчан

СЕГОДНЯ 02:44 2019-11-20T02:44:02+03:00

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Десять хабаровчан стали жертвами жителя Волгограда. Мужчину обвиняют в мошенничестве. По версии официального следствия, чтобы вытянуть из своих «клиентов» деньги фигурант звонил на сотовые телефоны, представлялся знакомым. При этом номера он набирал методом случайного набора цифр.

- Для пущей убедительности подозреваемый говорил, что едет на автомобиле, хочет заехать в гости. Потом он перезванивал, говорил, что нарушил Правила дорожного движения и ему нужны деньги, чтобы решить проблему с госавтоинспекторами. Также он обещал вернуть деньги при встрече, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Обычно фигурант просил перечислить ему суммы от семи до 30 тысяч рублей. В общей сложности он заработал на доверчивых хабаровчанах порядка 350 тысяч рублей. Понятно дело, что как только он получал перевод от своих жертв, то связь с ними тут же обрывал. К слову, в прошлом фигуранта уже были проблемы с законом, когда его привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Материалы дела сейчас находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU