СЕГОДНЯ 03:50 2019-11-20T03:50:28+03:00

Движение автобусов из Хабаровска в Биробиджан и Владивосток возобновилось Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Движение рейсовых автобусов из Хабаровска в Биробиджан и Владивосток возобновили вчера, 19 ноября. Напомним, ограничения ввели в связи с непогодой, во власти которой оказался регион. На трассах выпало слишком много снега, образовался гололед, ездить по ним было просто опасно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день отмечают улучшение погодных условий. Однако водителей призывают не терять бдительность и быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, не отвлекайтесь во время управления автомобилем, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров, следите за скоростью и дистанцией.

Жителям региона напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам экстренных служб - «101» или «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU