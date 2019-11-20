В селе Мичуринском Хабаровского края построят новую школу

СЕГОДНЯ 05:04 2019-11-20T05:04:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае собираются построить новую сельскую школу. Предполагается, что она будет находиться в Мичуринском. Возводить учебное заведение планируют в рамках новой программы комплексного развития сельских территорий. Под такой проект удалось получить федеральную субсидию на строительство.

Как отметили в пресс- службе краевого правительства, на сегодняшний день порядка 300 детей в этом населенном пункте учатся в две смены, да еще и в приспособленных помещениях детского сада. Поэтому этот объект очень нужен. К слову, чуть раньше переоборудовали дошкольные учреждения в селе Федоровка.

Напомним, новая программа комплексного развития сельских территорий начнет действовать в 2020 году. Профильные направления документа правительство РФ профинансирует в объеме около одного триллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU