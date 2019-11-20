Биробиджанские спасатели получили два новых спецавтомобиля

СЕГОДНЯ 05:33 2019-11-20T06:00:04+03:00

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В Биробиджане пожарные получили новые спецавтомобили, изготовленные в соответствии с современными техническими требованиями. Ключи от машин начальникам караулов вручил начальник Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области Роман Бойко в пожарно-спасательной части №8.

- С помощью такой техники получится тушить пожары и спасать людей более эффективно. Использовать в работе спецавтомобили начнут с 25 ноября, - рассказал Иван Худжиев, начальник отряда федеральной противопожарной службы области.

Среди особенностей комплектации большое количество пожарных напорных рукавов общей длиной две тысячи метров. Также в машинах предусмотрена автоцистерна тяжелого типа АЦ-70, есть аварийно-спасательный инструмент, цистерна воды объемом шесть кубометров, пожарные насосы и средства связи и защиты. Отметим, что обновление автопарка в пожарно-спасательной части проводят в регионе регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU