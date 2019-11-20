2019-11-20T06:38:37+03:00
Общество

У Хабаровска появится своя Общественная палата

Эта структура объединит различные советы, работающие в городе
Ольга КИВА
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У Хабаровска появится своя Общественная палатаУ Хабаровска появится своя Общественная палатаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске появится своя Общественная палата. Предполагается, что эта структура объединит различные советы, работающие на сегодняшний день в городе. Это будет независимая организация, где будут прорабатывать инициативы, поступающие от граждан. Идею уже одобрил мэр Сергей Кравчук.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, пока советы действуют каждый по своему плану. При этом им не хватает координаторов, поэтому не получается повысить эффективность работы. С помощью новой структуры собираются наладить взаимодействие горожан, властей, депутатов городской думы, представителей Общественной палаты Хабаровского края.

К слову, в краевой столице сейчас насчитывают 28 советов. Они работают в таких сферах, как предпринимательство, культура, инвестиции. Также есть Совет отцов. Концепцию городской Общественной палаты обсудят на заседании общественного Совета города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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