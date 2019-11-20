Нелегальная помощь мигрантам довела госслужащих в Хабаровске до лишения свободы

СЕГОДНЯ 06:38 2019-11-20T08:24:17+03:00

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В краевой столице зачитали приговор начальнику отдела УФМС России по Хабаровскому краю и ЕАО и ее подчиненному. Из признали виновными в организации незаконной миграции и совершении коррупционных преступлений.

Из материалов дела следует, что 46-летняя фигурантка и ее 26-летний приспешник помогали мигрантам незаконно находиться на территории России. Они выбирали «клиентов» из числа тех, кто очень хотел встать на миграционный учет, получить разрешение на временное проживание, зарегистрироваться по месту жительства, а потом приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, осужденные работали в период 2014-2017 годов. Они оказывали вышеназванные услуги за деньги. Также фигуранты готовили документы для включения иностранцев в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. Им удалось незаконно помочь 96 гражданам Таджикистана, с которых они брали деньги в сумме от восьми до 83 тысяч рублей.

Кроме того, начальник отдела УФМС России по Хабаровскому краю и ЕАО брала взятки по 60 тысяч рублей за получение иностранцами свидетельства участника Госпрограммы по добровольному переселению соотечественников в Россию. Ее 26-летний подельник передал 147 тысяч рублей взятки инспектору отдела УФМС России по Хабаровскому краю и ЕАО. Это был третий участник схемы.

По решению суда начальнику назначили пять с половиной лет лишения свободы и штраф в 700 тысяч рублей, ее подельнику - три года 10 месяцев лишения свободы и штраф 800 тысяч рублей. У обоих сроки условные.

Напомним, что организатором этого «черного» бизнеса был 50-летний мужчина. Его осудили в августе этого года за организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. В виде наказания ему назначили три с половиной года лишения свободы условно и штраф 350 тысяч рублей. Инспектор, которая также втянулась в это дело, услышала приговор в декабре 2018 года. Суд назначил ей наказание в виде трех лет восьми месяцев лишения свободы условно и штраф 750 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU