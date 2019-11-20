СЕГОДНЯ 07:52 2019-11-20T08:21:05+03:00

Происшествие случилось две недели назад на трассе «Чита-Хабаровск»

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В Еврейской автономии ищут очевидцев смертельной автоаварии. Происшествие случилось днем 5 ноября на трассе «Чита- Хабаровск». По предварительной информации, в районе 2002 километра автодороги «Амур» на территории Смидовичского района столкнулись машины Toyota Ipsum и Toyota Wish.

Как сообщили в пресс- службе УМВД России по ЕАО, в результате столкновения водитель и четыре пассажира, находившиеся в автомобиле Toyota Ipsum, получили травмы, несовместимые с жизнью. Среди них были тренер и воспитанницы танцевально-спортивного клуба «Темп», а также родители одной из девочек.

Правоохранители убедительно просят откликнуться очевидцев этой автоаварии и лиц, обладающих какой-либо информацией. Пожалуйста, позвоните по телефонам (42622) 9-26-42 или (42622) 9-26-52. Конфиденциальность предоставленной информации гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU