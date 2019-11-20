Возгорания в торговых центрах подтолкнули чиновников в Биробиджане к действиям
В Биробиджане провели совещание по поводу безопасности в торговых центрах. Среди участников дискуссии были члены комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций при мэрии. Поводом для обсуждения стали недавние случаи возникновения возгораний на таких объектах в стране и городе. К счастью во время этих происшествий никто не пострадал.
- По оценкам специалистов, жертв и пострадавших не было, потому что пожары происходили в вечернее и ночное время. Но эту ситуацию нужно воспринимать не как звоночек, а как звук колокола, адресованный в первую очередь владельцам торговых центров, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
По итогу совещания, комиссия приняла решение рекомендовать руководителям объектов торговли привести здания и прилегающие территории в противопожарное состояние. Также собственников призовут активизировать разъяснительную работу с персоналом.
ИСТОЧНИК KP.RU