В школе Комсомольска год пропадали компьютеры

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-20T08:49:20+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре в течение года пропадали компьютеры. В общей сложности из учебного заведения исчезли 11 единиц техники. Когда пропажа стала слишком явной, представители школы обратились в полицию. Ущерб пострадавшая сторона оценила в 800 тысяч рублей.

- По данному факту провели проверку и выяснили, что к краже причастен 24-летний сотрудник учебного заведения. Он выносил технику якобы в ремонт, а на самом деле продавал их и полученные деньги тратил по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении парня уже завели и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Пока идут разбирательства, фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. Потом фигурант сядет на скамью подсудимых, а служители Фемиды решат его судьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU