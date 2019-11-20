В школе Комсомольска год пропадали компьютеры
В Комсомольске-на-Амуре в течение года пропадали компьютеры. В общей сложности из учебного заведения исчезли 11 единиц техники. Когда пропажа стала слишком явной, представители школы обратились в полицию. Ущерб пострадавшая сторона оценила в 800 тысяч рублей.
- По данному факту провели проверку и выяснили, что к краже причастен 24-летний сотрудник учебного заведения. Он выносил технику якобы в ремонт, а на самом деле продавал их и полученные деньги тратил по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В отношении парня уже завели и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Пока идут разбирательства, фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. Потом фигурант сядет на скамью подсудимых, а служители Фемиды решат его судьбу.
ИСТОЧНИК KP.RU