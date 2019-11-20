2019-11-20T10:34:44+03:00
Общество

Большой Шантар в Хабаровском крае станет легче на 110 тонн металла

Столько отходов собираются вывезти с острова в 2020 году
Александр ШТААЛЬ
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Большой Шантар в Хабаровском крае станет легче на 110 тонн металлаБольшой Шантар в Хабаровском крае станет легче на 110 тонн металлаФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Остров Большой Шантар в Хабаровском крае продолжают чистить от следов военного прошлого. В частности речь идет об уборке территорий от остатков построек и различных конструкций, а также о сборе металлолома. Работу по очистке проводят военные экологи. По данным на август 2019 года они успели собрать и спрессовать 800 резервуаров общим весом больше 24 тонн. Всего в 2019 году спрессовали и подготовили к отправке более 1,7 тысячи единиц пустой бочкотары общим весом около 55 тонн.

- В планах на 2020 год вывезти еще часть металлического мусора. В общей сложности за период 2019-2020 годов остров хотят очистить от 110 тонн металлолома. Военные экологи собираются начать работу в конце июня - начале июля, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Напомним, экологическая миссия военных не мешает проводить на Большом Шантаре экскурсии для туристов. Путешественники приезжают сюда в основном из бухты Онгочан, где расположена туристическая база. Предварительно визитеры получают от госинспекторов разрешение на посещение нацпарка. К слову, 100 с лишним лет назад на теперь уже заповедной территории работал завод по переработке китовых туш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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