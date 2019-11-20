2019-11-20T10:33:29+03:00
Общество

Паромная переправа «Ванино-Холмск» заработала 20 ноября

Ранее ограничение на движение ввели в связи с плохими погодными условиями
Ольга КИВА
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Паромная переправа «Ванино-Холмск» заработала 20 ноябряПаромная переправа «Ванино-Холмск» заработала 20 ноябряФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Паромная переправа «Ванино- Холмск» снова заработал сегодня, 20 ноября. Ограничение сняли в два часа дня. Начиная с этого времени, суда стали курсировать в Татарском проливе.

Как сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ранее работу паромной переправы приостановили в связи с плохими погодными условиями. Суда во время непогоды находились в порту «Холмск».

Более подробная информация о работе паромной переправы по телефонам ОАО «Сахалинское морское пароходство»: (42433) 66208 и (42433) 66-102. Второй номер – это диспетчерская, где готовы ответить на вопросы в ночное время и в выходные дни.

Также напомним, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» и «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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