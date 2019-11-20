2019-11-20T11:05:38+03:00
Общество

Полтысячи почти пенсионеров в Хабаровском крае освоили новую профессию

Спецкурсы организовали в рамках федерального проекта «Демография»
Ольга КИВА
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Полтысячи почти пенсионеров в Хабаровском крае освоили новую профессиюПолтысячи почти пенсионеров в Хабаровском крае освоили новую профессиюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае организовали обучение для почти пенсионеров. Освоить новые специальности решили около 500 человек, которые готовятся выйти на пенсию. Азы новых профессий постигали преимущественно жители краевой столицы. Курсы провели в рамках федерального проекта «Демография».

- Слушатели проходят обучение по очной, заочной и дистанционной формам обучения. При этом наиболее востребованными специальностями стали «Управление закупками», «Бухгалтерский учет и аудит», «Управление персоналом и экономической безопасностью на предприятии», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

При этом обучение чаще всего проводят по образовательным сертификатам. Получив такой документ, работающие и незанятые граждане могут самостоятельно выбрать направление обучения и образовательную организацию, а также получить стипендию. Сертификаты в регионе получили уже 617 жителей, завершили обучение – 411 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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