Полтысячи почти пенсионеров в Хабаровском крае освоили новую профессию
В Хабаровском крае организовали обучение для почти пенсионеров. Освоить новые специальности решили около 500 человек, которые готовятся выйти на пенсию. Азы новых профессий постигали преимущественно жители краевой столицы. Курсы провели в рамках федерального проекта «Демография».
- Слушатели проходят обучение по очной, заочной и дистанционной формам обучения. При этом наиболее востребованными специальностями стали «Управление закупками», «Бухгалтерский учет и аудит», «Управление персоналом и экономической безопасностью на предприятии», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.
При этом обучение чаще всего проводят по образовательным сертификатам. Получив такой документ, работающие и незанятые граждане могут самостоятельно выбрать направление обучения и образовательную организацию, а также получить стипендию. Сертификаты в регионе получили уже 617 жителей, завершили обучение – 411 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU