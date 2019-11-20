В Хабаровском крае небольшое потепление 23 ноября подкинет проблем

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-20T12:08:46+03:00

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Синоптики в Хабаровском крае обещают небольшое потепление. Понижение температур случится в связи с выходом западного циклона и действием фронтальных разделов. Согласно сделанным прогнозам, 23 ноября 2019 года ожидаются метеорологические явления на большей территории Хабаровского края. Жителям региона нужно готовиться к осадкам в виде снега.

- Отметим, что в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Амурском, Комсомольском, Советско-Гаванском и Ванинском районах прогнозируют мокрый снег и дождь. Дневные температуры могут варьироваться в диапазоне от -2 до +5 градусов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, по долинам рек и на побережьях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. К слову, в ночь с 23 на 24 ноября и днем 24 ноября прогнозируют понижение температуры, следствие чего станут гололед и снежный накат на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU