В Хабаровском крае девять садов и один детский дом признали лучшими

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-20T10:29:49+03:00

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В Хабаровском крае провели независимую оценку качества оказания образовательных услуг. По итогу этой процедуры девять детских садов и один детский дом признали лучшими. К слову, такую своего рода экспертизу проводят раз в три года. В этот раз проверку прошли 380 детских садов, четыре детских дома и одна школа.

Чтобы выбрать лучших, изучили документы, проанализировали сайты всех организаций, провели анкетирование более 50 тысяч родителей и воспитанников. Оценивали учреждения по пяти критериям: открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников организации, а также удовлетворенность условиями оказания услуг.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, итоги проверки показали, что 364 организации набрали более 81 балла из 100 возможных, 21 организация – от 69 до 80 баллов. «Отличниками» образовательной сферы стали детские сады №№1, 6 и 27, а также «Верботон», учреждения в Сергеевке и Восточном, Сите, Аяне и Чегдомыне. Большее количество баллов набрал детский дом № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU