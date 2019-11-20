2019-11-20T10:29:49+03:00
Общество

В Хабаровском крае девять садов и один детский дом признали лучшими

Таков итог независимой оценки качества оказания образовательных услуг
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае девять садов и один детский дом признали лучшимиВ Хабаровском крае девять садов и один детский дом признали лучшимиФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае провели независимую оценку качества оказания образовательных услуг. По итогу этой процедуры девять детских садов и один детский дом признали лучшими. К слову, такую своего рода экспертизу проводят раз в три года. В этот раз проверку прошли 380 детских садов, четыре детских дома и одна школа.

Чтобы выбрать лучших, изучили документы, проанализировали сайты всех организаций, провели анкетирование более 50 тысяч родителей и воспитанников. Оценивали учреждения по пяти критериям: открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников организации, а также удовлетворенность условиями оказания услуг.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, итоги проверки показали, что 364 организации набрали более 81 балла из 100 возможных, 21 организация – от 69 до 80 баллов. «Отличниками» образовательной сферы стали детские сады №№1, 6 и 27, а также «Верботон», учреждения в Сергеевке и Восточном, Сите, Аяне и Чегдомыне. Большее количество баллов набрал детский дом № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае небольшое потепление 23 ноября подкинет проблем
Хабаровск круглосуточно чистят от снега, оставшегося после циклона
Полтысячи почти пенсионеров в Хабаровском крае освоили новую профессию
Паромная переправа «Ванино-Холмск» заработала 20 ноября
Большой Шантар в Хабаровском крае станет легче на 110 тонн металла
В школе Комсомольска год пропадали компьютеры
Возгорания в торговых центрах подтолкнули чиновников в Биробиджане к действиям
В Еврейской автономии ищут очевидцев смертельной автоаварии
В Хабаровском крае ликвидируют почти 60 тысяч квадратных метров жилья
Нелегальная помощь мигрантам довела госслужащих в Хабаровске до лишения свободы
У Хабаровска появится своя Общественная палата
Биробиджанские спасатели получили два новых спецавтомобиля
В селе Мичуринском Хабаровского края построят новую школу
Движение автобусов из Хабаровска в Биробиджан и Владивосток возобновилось
Мошенник из Волгограда «по знакомству» вытянул деньги из хабаровчан
В ЕАО отменили ограничение на движение пассажирских автобусов
Погода в Хабаровске на 19 ноября 2019 года: днем до -12, без осадков
В Хабаровском крае закрыли бар с кучей проблем
Самолет в Хабаровском крае вынуждено кружил в воздухе из-за собаки
В Хабаровске продолжается битва со снегом на дорогах
В Биробиджане началось расследование скрытого уголовного дела