СЕГОДНЯ 01:13 2019-11-21T01:13:50+03:00

Погода в Хабаровске на 20 ноября 2019 года: днем до -12, без осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

Со вчерашнего дня практически ничего не изменилось

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -8-10.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -10-12.

В Бикине без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -8-10.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -5-7.

В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -11-13.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -15-17.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -12-14.

В Охотске слабый снег. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -13-15.

ИСТОЧНИК KP.RU