Погода в Хабаровске на 20 ноября 2019 года: днем до -12, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -8-10.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -10-12.
В Бикине без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -8-10.
В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -5-7.
В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -11-13.
В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -15-17.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -12-14.
В Охотске слабый снег. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -13-15.
ИСТОЧНИК KP.RU