2019-11-21T01:25:28+03:00
Общество

В Хабаровском крае к Новому году собираются продать почти 10 тысяч елок

Рубки будут вести лесхозы и лесозаготовительные компании
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае к Новому году собираются продать почти 10 тысяч елокВ Хабаровском крае к Новому году собираются продать почти 10 тысяч елокФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае началась кампания по заготовке елок к Новому году. В этом году в регионе планируют в общей сложности реализовать почти 10 тысяч хвойных деревьев. Рубками займутся лесхозы и крупные лесозаготовительные компании.

Как отметили в краевом управлении лесами, большая часть новогодних елок – это порубочные остатки, то есть макушки высоких деревьев. Их аккуратно срезают специально на продажу. Иногда хвойные рубят во время мероприятий по уходу за лесом. Специалисты отмечают, дефицита новогодних елок не будет.

Отметим также, что количество вырубаемых деревьев за последние годы сократилось. Для сравнения, раньше заготавливали по 18-20 тысяч деревьев, сейчас – не больше 10 тысяч. К слову, жители региона все чаще наряжают на главный праздник искусственные ели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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