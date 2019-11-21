2019-11-21T05:50:06+03:00
Общество

Трупы мужчины и женщины нашли в горящем доме в Хабаровске

Пожар случился около часа ночи 21 ноября
Александр ШТААЛЬ
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Трупы мужчины и женщины нашли в горящем доме в ХабаровскеТрупы мужчины и женщины нашли в горящем доме в ХабаровскеФото: Николай ХИЖНЯК
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В Хабаровске около часа ночи 21 ноября пожарные отправились по вызову тушить частный дом. Кирпичное строение находилось на улице Артемовской. О происшествии на пульт пожарно-спасательной службы сообщили очевидцы, которые заметили горящую постройку.

- Прибывшие пожарные выяснили, что горели деревянная веранда и крыша. Оперативно провели разведку помещений, во время которой обнаружили тела двух человек – мужчина и женщина были без признаков жизни, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В итоге пожар, который к тому времени уже разгулялся на площади в 50 квадратных метров, локализовали в 1:34, а в 3:25 полностью ликвидировали пламя. По факту пожара сотрудники Госпожнадзора МЧС России и Следственного управления СК России проводят проверку. Причин ы возгорания устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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